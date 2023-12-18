БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Казахстан vs Узбекистан: сватовство дяди Сэма в Центральной Азии

Казахстан vs Узбекистан: сватовство дяди Сэма в Центральной Азии

Интерес Америки к крупнейшей по населению стране региона серьёзно возрос «Казахстану необходимо закрепить статус лидирующего государства в регионе Центральной Азии», – говорится в Концепции внешней политики РК на 2020-2030 гг.

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Нина Попова
Столкнуть их хотят.
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