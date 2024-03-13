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NCI: тщательный уход за зубами повышает успех лечения рака головы и шеи

NCI: тщательный уход за зубами повышает успех лечения рака головы и шеи

Ученые из университета Северной Каролины обнаружили, что у людей с естественными здоровыми зубами, которые регулярно посещают стоматолога и не имеют заболеваний десен, лучшие показатели выживаемости при раке головы и шеи.

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