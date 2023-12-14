Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 065 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ильдус Мамлеев
    Жаль только Карин Кнайсль, этого моего комментария ни когда не прочитает.Карин Кнайсль рас...
  • Ильдус Мамлеев
    Россия будет процветать, Европа в своём стремлении к толерантности к гомосексуалистам и при огромном наплыве иммигран...Карин Кнайсль рас...
  • Виктор Галкин
    Видно забыли её выступление в Петере в 80,когда она также высказалась о зрителях матом. Тогда ей это прокатило, поход..."Этим к… и так со...

Новогоднее шоу переросло в скандал: Лазарев набросился на Киркорова и Тодоренко

Новогоднее шоу переросло в скандал: Лазарев набросился на Киркорова и Тодоренко

Певец Сергей Лазарев начал публично оскорблять ведущую Регину Тодоренко и Филиппа Киркорова.Во время съёмок новогоднего шоу "Маска" блогер и ведущая Регина Тодоренко принялась дежурно вспоминать о совместной работе в фильме "Ёлки-10" с Филиппом Киркоровым, поблагодарив его за игру и записанный к фильму трек.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх