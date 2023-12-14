Новогоднее шоу переросло в скандал: Лазарев набросился на Киркорова и Тодоренко

Певец Сергей Лазарев начал публично оскорблять ведущую Регину Тодоренко и Филиппа Киркорова.Во время съёмок новогоднего шоу "Маска" блогер и ведущая Регина Тодоренко принялась дежурно вспоминать о совместной работе в фильме "Ёлки-10" с Филиппом Киркоровым, поблагодарив его за игру и записанный к фильму трек.