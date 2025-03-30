CBD Guangzhou 2025 продемонстрирует инновации в строительстве и декоре помещений с использованием стратегии «Три экологии» 

С 8 по 11 июля 2025 года в выставочном комплексе Canton Fair Complex и выставочном центре Poly World Trade Expo Center (PWTC) в Гуанчжоу пройдет 27-я Международная китайская ярмарка строительства и декора помещений CBD Guangzhou 2025.
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