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  • Evgeni Velesik
    Что, без России голодно сидится? Сколько же кровососов обанкротились? Этот же Лондон потускнел, нет привлекательности...Возвращение в Рос...
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CBD Guangzhou 2025 продемонстрирует инновации в строительстве и декоре помещений с использованием стратегии «Три экологии» 

CBD Guangzhou 2025 продемонстрирует инновации в строительстве и декоре помещений с использованием стратегии «Три экологии» 

С 8 по 11 июля 2025 года в выставочном комплексе Canton Fair Complex и выставочном центре Poly World Trade Expo Center (PWTC) в Гуанчжоу пройдет 27-я Международная китайская ярмарка строительства и декора помещений CBD Guangzhou 2025.

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