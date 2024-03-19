Задержан иностранец, который был посредником у телефонных мошенников.

Задержан иностранец, который выступал посредником у телефонных мошенников, сообщает МВД.´Оперативники уголовного розыска УВД Могилевщины совместно с коллегами из Октябрьского РОВД облцентра с поличным задержали 28-летнего жителя соседней страны´, - сообщает МВД.
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