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Царьград

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В Самарской области назвали отрасли с зарплатами выше 100 тысяч

В Самарской области назвали отрасли с зарплатами выше 100 тысяч

Средняя зарплата в Самарской области в июле 2026 года составила 85,8 тысячи рублей, при этом в сферах IT, финансов, добычи полезных ископаемых и обрабатывающих производств доходы превысили 100 тысяч рублей.

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