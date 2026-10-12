В Самарской области назвали отрасли с зарплатами выше 100 тысяч

Средняя зарплата в Самарской области в июле 2026 года составила 85,8 тысячи рублей, при этом в сферах IT, финансов, добычи полезных ископаемых и обрабатывающих производств доходы превысили 100 тысяч рублей.
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