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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Эрик Споэльстра о тайм-ауте в концовке матча с «Пистонс»: «Поддался эмоциям и допустил ужасную ошибку. Это позор»

Споэльстра за 1,8 секунды до конца овертайма взял тайм-аут, которого у него не было. «Хит» уступили «Пистонс» после технического.

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