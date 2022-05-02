Мировое обозрение

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Президент Никарагуа заявил о борьбе России с нацистами в правительстве Украины

Mil.ru / CC BY 4.0 / wikipedia.org Россия борется против националистов на Украине, которые находятся в правительстве в результате переворота в 2014 году.

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