Теперь абонентам МТС за пользование 5G придется платить минимум 200 рублей в месяц С 15 октября МТС сделала доступ к обычной сети 5G платным: абонентам необходимо подключить одну из двух новых услуг стоимостью от 200 рублей в месяц.