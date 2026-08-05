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Daily Storm

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«Он просто странный». Как в школе Владимирской области много лет закрывали глаза на педофила

«Он просто странный». Как в школе Владимирской области много лет закрывали глаза на педофила

Домогательства к ученикам можно было остановить еще давно, если бы взрослые чаще слушали детейНебольшой город Кольчугино во Владимирской области потрясла громкая новость — образцовый учитель и общественник был задержан по подозрению в педофилии.

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