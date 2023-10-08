Нервное настрое...
Политика и интернетМнения
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

8 827 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лидия
    Французы вообще любят вонь, ещё Генрих 4 (16 век) писал своей любовнице - милая, не мойся, я приеду через 2 недели.Немытая Франция, ...
  • Сергей Долгополов
    На верное нам надо с Ираном объединится и навалять и тем и другим.Похоже мало того что Израиль на чужих территориях т...Лидер израильской...
  • Интеллектуал Неомаргинал
    Интересна мысль автора, что снос памятников Ленину был бы справедливым, но глупым и аморальным. Получается, что справ...Квота на советски...

"Статус кво" и кому это нужно

"Статус кво" и кому это нужно

Блинкен у мамы дурачок, и у него украинометр зашкаливаетЭто вообще со стороны выглядит очень смешно, когда в комменты прибегает кто-то, не умеющий даже читать по-английски, и начинает доказывать «Роджерс ничего не понимает, нет никакой группы Салливана-Блинкена, всё это ватные выдумки».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх