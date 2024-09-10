Врач Ярцева: уровень сахара в крови может подняться из-за стресса

Эмоциональный стресс нередко сказывается на общем здоровье и самочувствии человека. Так, неприятные эмоции способны повысить уровень сахара в крови, рассказала терапевт-иммунолог Ирина Ярцева, передала «Вечерняя Москва».
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