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Бывший вице-губернатор Петербурга будет ожидать решения суда под домашним арестом

Бывший вице-губернатор Петербурга будет ожидать решения суда под домашним арестом

Владимира Лавленцева обвиняют в хищении нескольких миллиардов при строительстве «СКА Арены». Кроме домашнего ареста, ему запретили выходить в сеть и вести личную переписку.

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