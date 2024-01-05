В облцентре выявили район частых заражений кошек вирусной лейкемией

«Давнее инфицирование бездомных и самовыгульных». Смоленским ветеринарам пришлось усыпить очередную жертву смертельно опасной болезни Частный сектор в Заднепровском районе Смоленска стал местом частых заболеваний кошек вирусной лейкемией.
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