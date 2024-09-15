Почему экономия не помогает разбогатеть: правда о накоплениях и как на самом деле строить финансовое будущее Ольга Вайленко«Копейка рубль бережет» — известное изречение, которое многие воспринимают как универсальный финансовый совет.
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