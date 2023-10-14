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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

IFQ: ВСУ нарушают правила в зоне СВО, поэтому несут самые большие потери

Украина не соблюдает основные военные правила, поэтому несет самые тяжелые потери. Бойцы ВСУ вынуждены переходить в «безрассудное контрнаступление», что является абсурдным, заявил бывший начальник отдела операций и планирования командования Сил быстрого реагирования НАТО, автор статьи итальянской газеты Il Fatto Quotidiano Бьяджо ди Грация.

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