Украина не соблюдает основные военные правила, поэтому несет самые тяжелые потери. Бойцы ВСУ вынуждены переходить в «безрассудное контрнаступление», что является абсурдным, заявил бывший начальник отдела операций и планирования командования Сил быстрого реагирования НАТО, автор статьи итальянской газеты Il Fatto Quotidiano Бьяджо ди Грация.
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