Мне страшно, что когда мои дети вырастут, они будут во всем обвинять меня

Сказка для двоихДети и семьяМне страшно, что когда мои дети вырастут, они будут во всем обвинять меняЗдравствуйте, Морена! Я часто вижу, что в Интернете, как и в реальной жизни, современные дети во всем винят родителей.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАМАлиса МайскаяОтличный пост! Как показывает практика, какими бы идеальными ни были родители, ребенку всегда будет на что пожаловаться своему психотерапевту в будущем.SSSasha Sokolovдо чего же огромный и бестолковый материалКомментировать
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