Сказка для двоих

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Мне страшно, что когда мои дети вырастут, они будут во всем обвинять меня

Мне страшно, что когда мои дети вырастут, они будут во всем обвинять меня

Здравствуйте, Морена! Я часто вижу, что в Интернете, как и в реальной жизни, современные дети во всем винят родителей.

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Алиса Майская
Отличный пост! Как показывает практика, какими бы идеальными ни были родители, ребенку всегда будет на что пожаловаться своему психотерапевту в будущем.
Sasha Sokolov
до чего же огромный и бестолковый материал

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