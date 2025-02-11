В Пакистане политик пригрозил судьям Верховного суда увольнением

Угрозу увольнения по статье о неподобающем поведении и превышении полномочий высказал советник премьер-министра Пакистана по государственным делам Рана Санаулла в адрес двух судей Верховного суда страны, 11 февраля сообщило агентство Pakistan Observer.
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