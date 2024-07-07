Лавров пообещал, что Москва ответит на обстрелы территории России западным оружием

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров сделал важное заявление, касающееся продолжающихся обстрелов русской территории западным оружием, подчеркнув, что Москва примет ответные меры на такие атаки, несмотря на заявления НАТО и США о том, что они не участвуют в конфликте.