Нижегородцам объяснили, как правильно применять липолитики

Пластический хирург Надежда Рождественская объяснила, как правильно применять липолитики. По словам эксперта, эти средства эффективны для устранения малых жировых отложений на подбородке и щеках, но при значительных объёмах жира они бесполезны.
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