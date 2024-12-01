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Нижегородская правда

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Нижегородцам объяснили, как правильно применять липолитики

Пластический хирург Надежда Рождественская объяснила, как правильно применять липолитики. По словам эксперта, эти средства эффективны для устранения малых жировых отложений на подбородке и щеках, но при значительных объёмах жира они бесполезны.

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