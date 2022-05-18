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The American Conservative: санкции против РФ нанесли ущерб фермерам США

The American Conservative: санкции против РФ нанесли ущерб фермерам США

Санкции, коснувшиеся поставок российских удобрений, больно ударили по фермерам США. Аграрии рассчитывали на азотные удобрения из РФ, ведь без них они не смогут получить хороший урожай, сообщают ИноСМИ со ссылкой на The American Conservative.

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