Собянин назвал главные проекты дорожного строительства в Новой Москве

Более 380 км автодорог построили в ТиНАО с 2012 годаВ своем официальном Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в ТиНАО с 2012 года построили более 380 км автодорог и 40 пешеходных переходов.
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