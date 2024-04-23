Собянин: «Московская техническая школа» запустила новое направление обучения

«Московская техническая школа» откроет еще два направления обучения Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил, что в рамках проекта «Московская техническая школа» (МТШ) было запущено новое образовательное направление, нацеленное на освоение современных подходов в производстве.
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