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Кузьминки

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Свежие комментарии

  • Виктор Луговой
    Издалека пищуху можно отличить на стволе от поползня по манере перемещаться по стволу: пищуха это делает снизу вверх,...Фотограф-натурали...
  • Владимир
    Хорошо.Будет где с дороги отдохнуть.К прилету лесных ...

Собянин: «Московская техническая школа» запустила новое направление обучения

Собянин: «Московская техническая школа» запустила новое направление обучения

«Московская техническая школа» откроет еще два направления обучения Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил, что в рамках проекта «Московская техническая школа» (МТШ) было запущено новое образовательное направление, нацеленное на освоение современных подходов в производстве.

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