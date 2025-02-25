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Собственнику севшего на мель у Сахалина судна дали год на его удаление

Собственнику севшего на мель у Сахалина судна дали год на его удаление

t.me/Лимаренко Brief Капитан морского порта Невельск Сахалинской области издал распоряжение, которое предписывает собственнику севшего на мель китайского сухогруза An Yang 2 удалить его как затонувшее имущество.

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