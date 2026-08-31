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Царьград

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Владимир Путин утвердил запрет вейпов в регионах России

Владимир Путин утвердил запрет вейпов в регионах России

28 регионов России намерены ввести запрет на продажу вейпов. Закон, подписанный Владимиром Путиным 26 июня, позволяет регионам устанавливать запрет с 2027 по 2032 годы.

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