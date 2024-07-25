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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сергей Козин: «Кейси Шеперд – самый опытный из американцев в «Нижнем Новгороде»

«Я рад, что нам удалось сохранить Кейси Шеперда в составе, он достаточно опытный игрок — на мой взгляд, самый опытный из американцев в нашей команде.

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