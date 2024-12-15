📹❗️Противодействие тяжелым БПЛА-"камикадзе" A-22 в приоритете Момент прилёта тяжелого БПЛА-"камикадзе" A-22 Foxbat зданию МВД в Грозном.
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📹❗️Противодействие тяжелым БПЛА-"камикадзе" A-22 в приоритете Момент прилёта тяжелого БПЛА-"камикадзе" A-22 Foxbat зданию МВД в Грозном.