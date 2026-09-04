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МОСИНФОРМ

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Школьники познакомятся с востребованными профессиями на форуме «Россия — мои горизонты»

Школьники познакомятся с востребованными профессиями на форуме «Россия — мои горизонты»

Узнать о возможностях обучения в московских колледжах и попробовать себя в разных профессиях школьники смогут на Всероссийском профориентационном форуме «Россия — мои горизонты».

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