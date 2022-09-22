FiNE-NEWS

1 550 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ивановна
    Значит надоВашингтон дал раз...
  • Ивановна
    Не знаю. Носили разноеПочему девочки в ...
  • Владимир Елкин
    Значит, надо топить американские корабли и сбивать их самолеты с этим оружием для Украины! Это будет справедливо, т.к...Вашингтон дал раз...

Глава МИД Британии собирается призвать Россию вывести войска с территории Украины

Глава МИД Британии собирается призвать Россию вывести войска с территории Украины

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли собирается на заседании Совета Безопасности ООН потребовать от Российской Федерации вывести войска с территории Украины.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх