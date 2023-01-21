Хоккеисты «Ижстали» на выезде одолели нефтекамский «Торос»

Ижевск. Удмуртия. Хоккеисты «Ижстали» одержали очередную победу в выездном матче. 20 января в Нефтекамске игроки из Удмуртии нанесли поражение местному клубу «Торос», сообщается на официальной странице ижевской команды в соцсети «ВКонтакте».
Ижевск. Удмуртия. Хоккеисты «Ижстали» одержали очередную победу в выездном матче. 20 января в Нефтекамске игроки из Удмуртии нанесли поражение местному клубу «Торос», сообщается на официальной странице ижевской команды в соцсети «ВКонтакте».
Свежие комментарии