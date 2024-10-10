Кто станет специальным гостем второго концерта на празднике Дня Кишинева?

Если 13 октября площадь Великого национального собрания (ПВНС) будет наполнена энергией молодежи, где в центре внимания будет свежая музыка и яркие ритмы, то что будет 14 октября? Празднование храма столицы в этом году продлится два дня.
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