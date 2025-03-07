В России женщина подорвалась на мине «Лепесток»

В Льговском районе Курской области женщина наступила на мину «Лепесток» и попала в больницу. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале.
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