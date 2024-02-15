Российские связисты восстановили связь с командованием под обстрелами ВСУ

Минобороны РФ Двум связистам армии России во время выполнения задач в зоне проведения спецоперации удалось под артиллерийскими обстрелами боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) наладить поврежденные линии связи с командованием.
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