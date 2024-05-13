Роботы-подавители дронов на основе РЭБ "Тритон" начали прикрывать эвакуационные группы на СВО

В зонах боевых действий, где часто возникают трудности с безопасной эвакуацией раненых из-за наличия так называемых серых зон, начали использовать роботизированные комплексы с системой радиоэлектронной борьбы "Тритон".
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