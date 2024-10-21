Уилан признался в передаче Западу информации от воевавших на Украине сокамерников

Бывший американский морской пехотинец Пол Уилан, осужденный в России по обвинению в шпионаже и освобожденный в рамках широкомасштабного обмена в августе, признался в передаче западным чиновникам информации, полученной от сокамерников, воевавших на стороне России в ходе специальной военной операции на Украине.