Уилан признался в передаче Западу информации от воевавших на Украине сокамерников

Бывший американский морской пехотинец Пол Уилан, осужденный в России по обвинению в шпионаже и освобожденный в рамках широкомасштабного обмена в августе, признался в передаче западным чиновникам информации, полученной от сокамерников, воевавших на стороне России в ходе специальной военной операции на Украине.
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