Авто - Мото - Н...
ГлавнаяБлогПравообладателям
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Авто - Мото - Новости

8 подписчиков

Хоткутюр из Тольятти: АвтоВАЗ выпустил модную коллекцию одежды с логотипом Lada

Хоткутюр из Тольятти: АвтоВАЗ выпустил модную коллекцию одежды с логотипом Lada

АвтоВАЗ и бренд одежды Sela представили совместную коллекцию. Ее приурочили к 60-летию завода, а вдохновением послужила эстетика легендарных «Жигулей» и ретромоделей Lada.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым