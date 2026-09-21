Хоткутюр из Тольятти: АвтоВАЗ выпустил модную коллекцию одежды с логотипом Lada

АвтоВАЗ и бренд одежды Sela представили совместную коллекцию. Ее приурочили к 60-летию завода, а вдохновением послужила эстетика легендарных «Жигулей» и ретромоделей Lada.
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