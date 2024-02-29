Политолог допустил замену контингентом ЕС военных ВСУ в тылу

Киев может использовать военный контингент Евросоюза (ЕС), заменив военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) в тылу на западе, чтобы высвободить силы для фронта, заявил 28 февраля директор киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасев в интервью YouTube-каналу Iton-TV.
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