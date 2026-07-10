НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Актанышта «Сөйләшәбез дуслык телендә» дип аталган библиотур узды

Актанышта «Сөйләшәбез дуслык телендә» дип аталган библиотур узды

Актанышның мәдәният һәм сәнгать паркында «Татарстанда җәй» проекты кысаларында Аккүз, Байсар, Меңнәр, Сәфәр, Чуракай, Яхшый авылы китапханәчеләре үзәк китапханә белән берлектә «Сөйләшәбез дуслык телендә» дип аталган библиотур үткәрде.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии