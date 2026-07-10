Актанышта «Сөйләшәбез дуслык телендә» дип аталган библиотур узды

Актанышның мәдәният һәм сәнгать паркында «Татарстанда җәй» проекты кысаларында Аккүз, Байсар, Меңнәр, Сәфәр, Чуракай, Яхшый авылы китапханәчеләре үзәк китапханә белән берлектә «Сөйләшәбез дуслык телендә» дип аталган библиотур үткәрде.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии