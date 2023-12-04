Заговоры против известных личностей, которые могли бы изменить историю

Историю творят отдельные личности, и лишь в редких случаях ее меняют массы. Причем некоторые личности были настолько влиятельными, сделали такой вклад в человеческую историю, что их помнят даже спустя тысячелетия.
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