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    Интересно.Как Карл Булла сн...

Заговоры против известных личностей, которые могли бы изменить историю

Заговоры против известных личностей, которые могли бы изменить историю

Историю творят отдельные личности, и лишь в редких случаях ее меняют массы. Причем некоторые личности были настолько влиятельными, сделали такой вклад в человеческую историю, что их помнят даже спустя тысячелетия.

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