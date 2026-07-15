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Аргументы и Факты

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Новак поручил снизить нормативы продаж дизтоплива на бирже

Новак поручил снизить нормативы продаж дизтоплива на бирже

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак дал указание Федеральной антимонопольной службе изучить возможность уменьшения обязательных объемов реализации дизельного горючего на биржевых торгах с 16 до 10 процентов.

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