Politico: президент США Байден и глава Госдепа Блинкен звонили европейским коллегам, чтобы успокоить их на фоне ситуации в России

Президент Соединенных Штатов Джо Байден и руководитель американского Государственного департамента Энтони Блинкен звонили коллегам из европейских стран с целью успокоить их на фоне ситуации, которая сложилась на территории Российской Федерации.
Президент Соединенных Штатов Джо Байден и руководитель американского Государственного департамента Энтони Блинкен звонили коллегам из европейских стран с целью успокоить их на фоне ситуации, которая сложилась на территории Российской Федерации.
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