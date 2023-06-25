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Politico: президент США Байден и глава Госдепа Блинкен звонили европейским коллегам, чтобы успокоить их на фоне ситуации в России

Politico: президент США Байден и глава Госдепа Блинкен звонили европейским коллегам, чтобы успокоить их на фоне ситуации в России

Президент Соединенных Штатов Джо Байден и руководитель американского Государственного департамента Энтони Блинкен звонили коллегам из европейских стран с целью успокоить их на фоне ситуации, которая сложилась на территории Российской Федерации.

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