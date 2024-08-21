Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Ларри Джонсон: НАТО вторгается в Россию, красная линия пересечена

Ларри Джонсон: НАТО вторгается в Россию, красная линия пересечена

Mike1975   Я не рассматривал последствия операции “Курск” как пересечение "красной черты", пока не услышал, как Скотт Риттер обсуждал этот вопрос с Нимой.

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Комментарии
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Регина Толстоброва
А США только бы воевать. все же вторглись на нашу территорию.
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1 д.
СХ
Сергей Храмов
ВСО решает три проблемы в мире. 1. Это уничтожение тех кто поддерживает фашизм на земле. 2. Испытание оружия Нато проив оружия России, при этом уничтожая кроликов страны которые на это согласны.. 3. Определяет место англосаксов в этом мире..РВСН.
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1 д.

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