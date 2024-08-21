Ларри Джонсон: НАТО вторгается в Россию, красная линия пересечена

А США только бы воевать. все же вторглись на нашу территорию.

СХ

Сергей Храмов

ВСО решает три проблемы в мире. 1. Это уничтожение тех кто поддерживает фашизм на земле. 2. Испытание оружия Нато проив оружия России, при этом уничтожая кроликов страны которые на это согласны.. 3. Определяет место англосаксов в этом мире..РВСН.