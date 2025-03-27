Громкий скандал: принца Гарри публично обвинили в расизме

Принцу пришлось покинуть благотворительную организацию имени принцессы Дианы. Принц Гарри оказался вовлечен в громкий скандал LEGION-MEDIAКак заметил один из фанатов британского королевского семейства, по принцу Гарри ударил бумеранг, который он сам и запустил в 2020 году, когда вместе с законной супругойМеган Маркл обвинил своих родственников в расизме.