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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Макдэвид – 6-й действующий хоккеист с 60 очками в 9 сезонах подряд. Столько же их у Драйзайтля, Марнера, Маршанда, Шайфли и Кэйна

Капитан «Эдмонтона» набрал 3 (2+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты» (5:3). Таким образом, в активе канадца теперь 62 (19+43) балла в 41 игре чемпионата.

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