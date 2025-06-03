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Царьград

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Лидер "Партии свободы" Герт Вилдерс покидает правящую коалицию Нидерландов

Лидер "Партии свободы" Герт Вилдерс покидает правящую коалицию Нидерландов

Лидер нидерландской "Партии свободы" Герт Вилдерс заявил о выходе своей партии из правящей коалиции из-за миграционных разногласий.

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