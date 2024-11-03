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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Овечкин забил 860-й гол в НХЛ. До рекорда Гретцки – 34 шайбы

39-летний нападающий и капитан «Вашингтона» на 19-й минуте поразил ворота «Каролины» (2:1, перерыв). Этот гол стал 860-м в регулярных чемпионатах НХЛ для российского хоккеиста.

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