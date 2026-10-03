«Выгляжу полным идиотом»: тренер сборной Финляндии попал в неловкую ситуацию из-за шутки о Роналду

Главный тренер сборной Финляндии Якоб Фриис попал в курьезную ситуацию во время пресс-конференции перед матчем со сборной Албании, решив пошутить над недавним скандальным отъездом Криштиану Роналду из расположения сборной Португалии.
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