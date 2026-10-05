Корпус с панорамным стеклом, изогнутым на 270°, и 11 вентиляторами. Представлен Thermaltake View 590 TG ARGB

View 590 TG ARGB получил пять вентиляторов из коробки, поддержку видеокарт длиной до 435 мм и радиаторов СЖО до 360 мм Thermaltake представила корпус View 590 TG ARGB с необычной конструкцией бокового воздухозаборника и панорамным стеклом, изогнутым на 270° без центральной правой стойки.