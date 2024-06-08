Зампред правления Сбера Кузнецов рассказал о борьбе с мошенниками и развитии ИИ

О том, как Сбер решает проблему превратившегося в целую преступную отрасль телефонного мошенничества, развивает технологии оплаты по биометрии и строит в России курорты мирового уровня в интервью "Газете.
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