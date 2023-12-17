Тост включил Квята в список пилотов, которым не хватило места в Red Bull

Тост включил Квята в список пилотов, которым не хватило места в Red BullGetty Images / Red Bull Content PoolРуководитель AlphaTauri Франц Тост признал, что российскому гонщику Даниилу Квяту, как и некоторым другим пилотам младшей команды Red Bull, не хватило места в системе австрийского концерна в Формуле 1.